Das Bankhaus Metzler traut dem Internetdienstleister keinen Technologie-Aufschlag zu: Einstufung "Sell", Kursziel 28,50 Euro. Der MDax-Wert fällt daraufhin auf den tiefsten Stand seit Anfang August. Auch Konzernmutter United Internet gibt nach.Die Aktie von Ionos ist am Mittwoch deutlich unter Druck geraten. Bis gegen Mittag verlor das Papier des Internetdienstleisters 5,7 Prozent auf 31,56 Euro und bildete damit das Schlusslicht im MDax. So ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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