Die Katze ist aus dem Sack. BASF interessiert sich für eine Übernahme des Spezialchemiekonzerns Evonik. Das erste Angebot des Ludwigshafener Chemiekonzerns fand aber nicht den ganz großen Anklang in der Chefetage von Evonik, um es einmal wohlwollend zu umschreiben. Dabei war es schon mit einem beachtlichen Aufschlag versehen.Aus strategischer Sicht würde eine Übernahme von Evonik für BASF Sinn machen, sofern der Preis stimmt. Die Portfolios ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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