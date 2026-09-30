Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch leicht nachgegeben. Vor allem ein deutlicher Anstieg der Inflation in Italien schlug Anlegern auf die Stimmung. Am Nachmittag rücken dann Inflationsdaten aus den USA in den Fokus. Insbesondere der viel beachtete PCE-Deflator dürfte darüber entscheiden, wie es am Anleihemarkt weiter geht, so Analyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Das gelte um so mehr, als die Renditen der Festverzinslichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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