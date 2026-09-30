Interessant: Royalty-Unternehmen sind attraktiv

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Frank E. Holmes, bestens bekannt in der Rohstoffbranche, mag Unternehmen aus den Bereichen Royalty und Streaming.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von OR Royalties Inc. und Gold Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 30.09.2026, 12:35 Uhr Zürich/Berlin ·

Der CEO und Chief Investment Officer von U.S. Global Investors, Frank Holmes, geht trotz der aktuellen Korrektur des Goldpreises davon aus, dass der Gold-Bullenmarkt noch lange nicht vorbei ist. Um von dieser Situation zu profitieren, seien Royalty-Unternehmen eine besonders intelligente Möglichkeit. Das Geschäftsmodell von Lizenzgebühren und Streaming hat sich als attraktive Gelegenheit im Rohstoffbereich etabliert. Die Royalty-Unternehmen finanzieren Minenbetreiber und sichern sich so Rechte an der künftigen Produktion zu festen Kosten. Hohe Margen, stetige Cashflows und eine bedeutende Hebelwirkung auf den Goldpreis sind die Vorteile.

Die Goldnachfrage wird laut Holmes von zwei Treibern bestimmt. Einmal sind es von Angst getriebene Käufe ("Fear Trade"), verursacht von der Angst vor Inflation oder geopolitischen Querelen. Daneben gibt es die Käufer, die Gold als sichere Vermögensanlage ("Love Trade") betrachten, dies vor allem in Asien. Die Goldnachfrage wird zudem angetrieben von Bedenken wegen hoher Staatsschulden und der Fiskalpolitik sowie der zunehmenden Abkehr vom US-Dollar.

Eine positive Eigenschaft von Royalty-Unternehmen ist die ihnen innewohnende Diversifikation. So sind sie weniger von einem einzelnen Projekt abhängig. Und sie tragen kaum ein Risiko bei der Minenproduktion. An steigenden Kosten beispielsweise sind sie nicht direkt beteiligt, auch wenn es die Zahlungen über niedrigeren Cash-Flow beeinträchtigen kann, je nach Ausgestaltung der Royalty. Steigt jedoch der Goldpreis, verdient auch das Royalty-Unternehmen ohne eigenes Zutun mehr. Holmes hat die zehn führenden Gold-Royalty- und Streamingunternehmen bereits im April nach Marktkapitalisierung aufgeführt. Neben den Branchengrößen Franco-Nevada und Wheaton Precious Metals, haben es auch GoldRoyalty und OR Royalty unter die ersten zehn geschafft.

OR Royalties - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ - ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer mit Beteiligungen und Lizenzgebühren in Kanada, Australien und in den USA. Erst kürzlich kamen wieder neue Royalties hinzu. Das Unternehmen zahlt Dividenden. Im zweiten Quartal 2026 stiegen Umsatz und Cashflow gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal um rund 62 Prozent an.

Gold Royalty - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ - konzentriert sich auf Gold, Silber und Kupfer und auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika. Die veröffentlichten Halbjahresumsätze haben sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, ein neuer Rekordwert. Die Goldäquivalentunzen sind im ersten Halbjahr um mehr als 40 Prozent angestiegen. Die Jahresprognose von 7.500 bis 9.300 GEOS sollte erreicht werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: OR Royalties, Gold Royalty,

https://www.usfunds.com/resource/the-top-10-gold-royalty-and-streaming-companies/;

https://pro.edgex.exchange/de-DE/news/article/frank-holmes-gold-bull-market;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

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