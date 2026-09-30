Seit Montag zirkuliert ein Papier mit Änderungs- und Auskunftswünschen der CDU/CSU-Fraktion des Bundestags zur EEG-Novelle. Dieses Papier, das die Fraktion selbst weder bestätigen noch kommentieren will, liegt der pv magazine Redaktion vor und ist auch mit den anderen Bundestagsfraktionen ausgetauscht worden. Der Katalog umfasst 86 Punkte, von denen etwa die Hälfte direkte Auswirkungen auf die Förderung von Photovoltaik-Anlagen haben dürften. So soll die Förderung des Betriebs von EEG-Anlagen, die bisher 20 Jahre beträgt, reduziert und bis 2045 vollständig eingestellt werden. Der Vorschlag lautet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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