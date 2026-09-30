Mit der Aktualisierung der Solarthermie-Norm ISO 24194 werden verschiedene Kollektor-Technologien vergleichbar. Das garantiert Erträge und erhöht so die Chancen zur Finanzierung der Technologie. Für Kollektoren der Solarthermie gilt ab September 2026 mit der Aktualisierung der Norm ISO 24194 ein neues Qualitätszertifikat, das verschiedene Technologien hinsichtlich ihres Ertragspotenzials besser vergleichbar macht. Darüber informiert das Unternehmen Solar Experience, das bei der Norm-Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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