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WKN: A4BGGM | ISIN: DE000A4BGGM7 | Ticker-Symbol: B8FK
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Biotechnologie
Aktienmarkt
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1-Jahres-Chart
BIOFRONTERA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BIOFRONTERA AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,4703,67019:14
3,5003,64019:12
Dow Jones News
30.09.2026 13:21 Uhr
306 Leser
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(1)

PTA-AFR: Biofrontera AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

DJ PTA-AFR: Biofrontera AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG

Biofrontera AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

Leverkusen (pta000/30.09.2026/12:45 UTC+2) - Biofrontera AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.biofrontera.com/de/investoren/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Biofrontera AG 
           Hemmelrather Weg 201 
           51377 Leverkusen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 (0) 214 87 63 20 
E-Mail:        ir@biofrontera.com 
Website:       www.biofrontera.com 
ISIN(s):       DE000A4BGGM7 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1790765100099 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2026 06:45 ET (10:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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