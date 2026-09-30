DJ PTA-News: Biofrontera AG: Biofrontera veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Biofrontera AG: Biofrontera veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026

Leverkusen (pta000/30.09.2026/13:30 UTC+2)

Die Biofrontera AG (ISIN: DE000A4BGGM7), ein international tätiges, auf Dermatologie spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, hat heute ihre Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 (1. Januar bis 30. Juni 2026) veröffentlicht.

Highlights für das erste Halbjahr 2026

• Der Umsatz in Europa stieg um 44,3 % auf 9,0 Mio. EUR, teilweise bedingt durch einen vorübergehendenLageraufbau bei deutschen Großhändlern im Vorfeld der Ameluz(R)-Preiserhöhung im Juli. • Das EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen verbesserte sich auf 1,7 Mio. EUR gegenüber -1,3 Mio. EURim H1 2025. • Das bereinigte EBITDA, einschließlich des US-Earn-outs und weiterer Effekte aus aufgegebenenGeschäftsbereichen, stieg um 91,3 % auf 3,9 Mio. EUR (Vorjahr: 2,1 Mio. EUR). • Das Gesamtergebnis nach Ertragsteuern verbesserte sich um 9,2 Mio. EUR von einem Verlust von 3,7 Mio. EURauf einen Gewinn von 5,5 Mio. EUR. • Die In-Market-Verkäufe von Ameluz(R) in Deutschland erreichten mit mehr als 32.800 Einheiten einenRekordwert und lagen 11,3 % über dem Vorjahr; die In-Market-Stückzahlen in den europäischen Partnermärkten stiegenum 21,3 %. • Ovixan(R) setzte nach der Markteinführung im Q1 2026 seine erfolgreiche Marktexpansion im VereinigtenKönigreich fort. • Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente erhöhten sich zum 30. Juni 2026 auf 7,1 Mio. EURgegenüber 3,6 Mio. EUR zum Jahresende 2025.

Finanzkennzahlen und Geschäftsverlauf für das erste Halbjahr 2026 (ungeprüft)

ungeprüft 01.01.-30.06.2026 01.01.-30.06.2025 TEUR % vom Umsatz TEUR % vom Umsatz Ertragslage Umsatzerlöse 9.038 100,00% 6.262 100,00% davon Deutschland 6.832 75,59% 4.424 70,65% davon Spanien 926 10,25% 989 15,79% davon UK 754 8,34% 515 8,22% davon Restliches Europa 517 5,72% 320 5,11% davon übrige Regionen 9 0,10% 14 0,22% Bruttoergebnis vom Umsatz 7.322 81,01% 5.290 84,48% Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit 1.440 15,93% -1.367 -21,83% EBITDA 1.741 19,26% -1.256 -20,06% EBIT 1.513 16,74% -1.298 -20,73% Ergebnis vor Ertragsteuern aus fortgeführtem Geschäftsbereich 1.515 16,76% -1.302 -20,79% Ergebnis vor Ertragsteuern aus aufgegebenem Geschäftsbereich 4.027 44,56% 2.763 44,12% Ertragsteuern aus fortgeführtem Geschäftsbereich -4 -0,04% -5.120 -81,76% Ertragsteuern aus aufgegebenem Geschäftsbereich -5 -0,06% -33 -0,53% Ergebnis nach Ertragsteuern aus fortgeführtem Geschäftsbereich 1.511 16,72% -6.422 -102,56% Ergebnis nach Ertragsteuern aus aufgegebenem Geschäftsbereich 4.022 44,50% 2.730 43,60% Gesamtergebnis nach Ertragsteuern 5.533 61,22% -3.692 -58,96%

"Das erste Halbjahr 2026 zeigt deutlich die Verbesserung der zugrunde liegenden Entwicklung unseres europäischen Geschäfts. Wir erzielten ein starkes Umsatzwachstum und, was noch wichtiger ist, mit den fortgeführten Geschäftsbereichen wieder ein positives EBITDA. Das Deutschlandgeschäft profitierte von einem vorübergehenden Lageraufbau im Vorfeld der Preiserhöhung im Juli, zugleich blieb aber auch die zugrunde liegende Nachfrage im Markt stark, und die Ameluz(R)-Stückzahlen erreichten einen Rekordwert. Gleichzeitig bestätigen die Markteinführung von Ovixan(R) im Vereinigten Königreich und das anhaltende Wachstum unserer Partnermärkte das Potenzial unserer Strategie, unsere dermatologische Infrastruktur für ein breiteres Portfolio zu nutzen. Mit einer schlankeren Kostenbasis, einer stärkeren Liquiditätsposition und einem klaren Fokus auf Europa sind wir gut positioniert, um die nächste Phase profitablen Wachstums voranzutreiben", kommentierte Pilar de la Huerta Martínez, CFO der Biofrontera AG, die heute veröffentlichten Halbjahresergebnisse.

Geschäftsentwicklung Biofrontera erzielte im H1 2026 Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von 9,0 Mio. EUR, verglichen mit 6,3 Mio. EUR im H1 2025. Dies entspricht einem Anstieg um 44,3 %. Haupttreiber war Deutschland, wo die Umsatzerlöse um 54,4 % auf 6,8 Mio. EUR zunahmen. Dieser Anstieg war teilweise auf höhere Lagerbestände bei deutschen Großhändlern im Vorfeld der im Juli 2026 umgesetzten Ameluz(R)-Preiserhöhung zurückzuführen. Das Management erwartet, dass die derzeit erhöhten Lagerbestände in den kommenden Monaten auf ein normales Niveau zurückgeführt werden.

Die zugrunde liegende Marktnachfrage blieb positiv. Die In-Market-Verkäufe von Ameluz(R) in Deutschland erreichten mit mehr als 32.800 Einheiten einen Rekordwert und lagen 11,3 % über dem H1 2025. In den europäischen Partnermärkten stiegen die In-Market-Stückzahlen von Ameluz(R) um 21,3 %.

Im Vereinigten Königreich führte Biofrontera Ovixan(R) im Q1 2026 erfolgreich in den Markt ein. Die Absatzentwicklung entsprach im ersten Quartal den Erwartungen des Managements; die positive Entwicklung nach der Markteinführung festigte sich im Q2 weiter. Ovixan(R) ergänzt Ameluz(R), Skinoren(R) und Advantan(R) und unterstützt Biofronteras Strategie, das Dermatologieportfolio unter Nutzung der bestehenden kommerziellen Infrastruktur zu erweitern.

Deutliche Verbesserung der Profitabilität Das Bruttoergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg um 38,4 % auf 7,3 Mio. EUR, entsprechend einer Bruttomarge von 81,0 %. Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen sanken um 41,2 % auf 1,4 Mio. EUR, was vor allem auf die Optimierung der Organisationsstruktur des Konzerns sowie das Ausbleiben weiterer Rechtsstreitigkeiten, die zusätzliche Rückstellungsbildungen erfordert hätten, zurückzuführen ist. Die Vertriebs- und Marketingaufwendungen blieben mit 3,3 Mio. EUR weitgehend stabil, während die F&E-Aufwendungen moderat auf 1,1 Mio. EUR stiegen, u. a. bedingt durch vorbereitende Arbeiten zu potenziellen neuen Indikationen für Ameluz(R).

Das EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen verbesserte sich um 3,0 Mio. EUR auf 1,7 Mio. EUR gegenüber -1,3 Mio. EUR im H1 2025. Das EBIT verbesserte sich von -1,3 Mio. EUR auf 1,5 Mio. EUR. Die Verbesserung spiegelt die starke Umsatzentwicklung, die optimierte Kostenstruktur und den verstärkten operativen Fokus auf das europäische Geschäft wider.

US-Earn-out und aufgegebene Geschäftsbereiche Nach der im Jahr 2025 und im H1 2026 abgeschlossenen Restrukturierung des US-Geschäfts werden die US-bezogenen Aktivitäten als aufgegebene Geschäftsbereiche ausgewiesen. Die von Biofrontera Inc. erhaltene Earn-out-Zahlung belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 2,3 Mio. EUR, verglichen mit 0,6 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025. Sie wird unter den sonstigen Erträgen und nicht als Umsatzerlös erfasst. Das bereinigte EBITDA unter Einbeziehung der fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereiche stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 91,3 % von 2,1 Mio. EUR auf 3,9 Mio. EUR.

Die positive Entwicklung des Marktwerts der von der Biofrontera AG gehaltenen Aktien an Biofrontera Inc. führte im H1 2026 zu einem positiven finanziellen Effekt von 1,8 Mio. EUR. Das Ergebnis nach Ertragsteuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen belief sich auf 4,0 Mio. EUR, und das Gesamtergebnis nach Ertragsteuern verbesserte sich von einem Verlust von 3,7 Mio. EUR im H1 2025 auf einen Gewinn von 5,5 Mio. EUR.

Liquidität Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf 7,1 Mio. EUR gegenüber 3,6 Mio. EUR zum 31. Dezember 2025. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit verbesserte sich von -4,4 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf 3,7 Mio. EUR. Auf Grundlage der aktuellen Unternehmensplanung geht der Konzern davon aus, über ausreichende Liquidität zu verfügen, um sämtlichen Verpflichtungen mindestens in den kommenden zwölf Monaten nachkommen zu können.

Ausblick Biofrontera bestätigt die im März 2026 veröffentlichte Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026. Das Unternehmen erwartet, dass sich das Umsatzwachstum für das Gesamtjahr normalisieren wird, sobald sich der vorübergehende Lageraufbau in Deutschland zurückbildet. Das Management konzentriert sich weiterhin auf den Konzernumsatz sowie das bereinigte und unbereinigte EBITDA als wesentliche Leistungskennzahlen.

Kennzahl Prognose 2026 Konzernumsatz 14,0 Mio. bis 16,0 Mio. EUR EBITDA bereinigt (Berücksichtigung des US-Earn-out) 3,5 Mio. bis 5,1 Mio. EUR EBITDA unbereinigt -0,5 Mio. bis +0,5 Mio. EUR Liquide Mittel zum 31. Dezember 2026 4,0 Mio. bis 8,0 Mio. EUR

Über 2026 hinaus beabsichtigt Biofrontera, das Wachstum entlang dreier komplementärer Wege voranzutreiben: die Expansion von Ameluz(R) in zusätzliche Regionen, die Ergänzung des Portfolios um ausgewählte dermatologische Produkte durch Lizenzierungen oder Akquisitionen sowie die Evaluierung potenzieller zusätzlicher Indikationen für Ameluz(R).

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht 2026 ist auf der Website der Biofrontera AG unter Investoren & Medien / Finanzberichte verfügbar.

Über Biofrontera Die Biofrontera AG ist ein 1997 gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb dermatologischer Arzneimittel spezialisiert ist. Das in Deutschland ansässige Unternehmen entwickelt und vermarktet innovative Produkte zur Behandlung der Haut. Das führende Produkt des Unternehmens ist Ameluz(R), ein verschreibungspflichtiges topisches Arzneimittel, das in der photodynamischen Therapie bestimmter oberflächlicher Hautkrebsarten und deren Vorstufen eingesetzt wird. Ameluz(R) wird seit 2012 in der EU vermarktet. Biofrontera ist eines der ersten deutschen biopharmazeutischen Unternehmen, das eine zentrale europäische Zulassung sowie eine Zulassung im Vereinigten Königreich für ein selbst entwickeltes Arzneimittel erhalten hat.

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Aussender: Biofrontera AG Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com ISIN(s): DE000A4BGGM7 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in München, Stuttgart, Tradegate BSX

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September 30, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)