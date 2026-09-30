Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH) POS-Transaction in Own Shares 30-Sep-2026 / 12:02 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 30 September 2026 Funding Circle Holdings plc (the "Company") Transaction in own shares The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Deutsche Bank AG ("DB") as part of its buy-back announced on 21 September 2026 in the period 21 September 2026 to 25 September 2026: Aggregate information: Date Venue Volume-weighted average Aggregated Highest price Lowest price price (pence per share) volume per share (p) per share (p) 21 September LSE 191.1900p 85,000 192.40p 189.80p 2026 22 September LSE 191.4141p 85,000 194.00p 189.20p 2026 23 September LSE 190.6392p 85,000 192.80p 187.60p 2026 24 September LSE 183.2848p 85,000 186.00p 181.00p 2026 25 September LSE 183.3979p 85,000 185.40p 181.60p 2026

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 10,250,648 of its Ordinary Shares in treasury and has 294,490,928 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 294,490,928 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by DB as part of the Share Buyback Programme.

Individual information:

Date Volume Price (GBp) Transaction Time Transaction reference number Exchange venue 21/09/2026 1 190.20 09:59:22 00082840338TRLO0 XLON 21/09/2026 2635 192.00 10:07:48 00082840488TRLO0 XLON 21/09/2026 3233 192.00 10:07:48 00082840489TRLO0 XLON 21/09/2026 2271 192.00 10:07:48 00082840490TRLO0 XLON 21/09/2026 2410 190.80 10:07:53 00082840500TRLO0 XLON 21/09/2026 30000 190.80 10:08:12 00082840533TRLO0 XLON 21/09/2026 302 191.00 10:13:55 00082840665TRLO0 XLON 21/09/2026 2004 191.00 10:13:55 00082840666TRLO0 XLON 21/09/2026 640 191.00 10:13:55 00082840667TRLO0 XLON 21/09/2026 1882 191.00 10:13:55 00082840668TRLO0 XLON 21/09/2026 3588 191.00 11:10:25 00082842612TRLO0 XLON 21/09/2026 2782 191.00 11:10:25 00082842613TRLO0 XLON 21/09/2026 2228 191.00 11:10:33 00082842678TRLO0 XLON 21/09/2026 2095 191.60 11:12:03 00082842759TRLO0 XLON 21/09/2026 2374 191.00 11:16:07 00082842880TRLO0 XLON 21/09/2026 235 190.40 11:19:08 00082842993TRLO0 XLON 21/09/2026 469 189.80 11:29:41 00082843380TRLO0 XLON 21/09/2026 1789 189.80 11:29:41 00082843381TRLO0 XLON 21/09/2026 2521 190.80 12:22:03 00082844969TRLO0 XLON 21/09/2026 2522 190.40 12:22:04 00082844971TRLO0 XLON 21/09/2026 2399 191.60 12:40:23 00082845268TRLO0 XLON 21/09/2026 338 192.00 13:13:20 00082846038TRLO0 XLON 21/09/2026 869 192.00 13:14:46 00082846051TRLO0 XLON 21/09/2026 869 192.00 13:15:16 00082846060TRLO0 XLON 21/09/2026 194 192.00 13:15:54 00082846070TRLO0 XLON 21/09/2026 246 192.40 13:46:46 00082846746TRLO0 XLON 21/09/2026 584 192.40 14:00:15 00082847185TRLO0 XLON 21/09/2026 1384 192.40 14:00:15 00082847186TRLO0 XLON 21/09/2026 2211 192.00 14:34:51 00082848402TRLO0 XLON 21/09/2026 435 191.60 15:05:29 00082849625TRLO0 XLON 21/09/2026 2084 191.60 15:05:29 00082849626TRLO0 XLON 21/09/2026 2111 192.20 15:44:13 00082851142TRLO0 XLON 21/09/2026 2329 192.40 15:54:13 00082851523TRLO0 XLON 21/09/2026 1396 191.60 16:13:20 00082852588TRLO0 XLON 21/09/2026 1570 191.60 16:13:20 00082852589TRLO0 XLON 22/09/2026 293 190.80 08:15:02 00082855093TRLO0 XLON 22/09/2026 268 190.80 08:15:02 00082855094TRLO0 XLON 22/09/2026 2562 190.20 08:15:04 00082855095TRLO0 XLON 22/09/2026 2487 189.20 08:18:05 00082855201TRLO0 XLON 22/09/2026 2163 190.60 08:26:35 00082855570TRLO0 XLON 22/09/2026 2464 190.40 08:28:41 00082855666TRLO0 XLON 22/09/2026 34 190.00 08:54:55 00082856671TRLO0 XLON 22/09/2026 47 190.00 08:54:55 00082856672TRLO0 XLON 22/09/2026 102 190.00 09:03:09 00082856925TRLO0 XLON 22/09/2026 2438 190.20 09:15:35 00082857481TRLO0 XLON 22/09/2026 316 191.00 09:17:29 00082857668TRLO0 XLON 22/09/2026 149 191.00 09:17:29 00082857669TRLO0 XLON 22/09/2026 194 191.00 09:17:29 00082857670TRLO0 XLON 22/09/2026 271 191.00 09:17:29 00082857671TRLO0 XLON 22/09/2026 510 191.00 09:17:29 00082857673TRLO0 XLON 22/09/2026 265 191.00 09:17:29 00082857674TRLO0 XLON 22/09/2026 540 191.00 09:17:29 00082857684TRLO0 XLON 22/09/2026 540 191.00 09:17:29 00082857690TRLO0 XLON 22/09/2026 540 191.00 09:17:29 00082857691TRLO0 XLON 22/09/2026 279 191.00 09:17:29 00082857692TRLO0 XLON 22/09/2026 9 191.00 09:17:30 00082857696TRLO0 XLON 22/09/2026 827 191.00 09:17:30 00082857697TRLO0 XLON 22/09/2026 132 192.60 09:53:05 00082860503TRLO0 XLON 22/09/2026 110 192.60 09:53:05 00082860504TRLO0 XLON 22/09/2026 2179 192.60 09:53:05 00082860505TRLO0 XLON 22/09/2026 2178 192.00 10:06:15 00082861377TRLO0 XLON 22/09/2026 27 193.80 10:35:25 00082862663TRLO0 XLON 22/09/2026 516 193.80 10:35:25 00082862664TRLO0 XLON 22/09/2026 284 193.80 10:35:25 00082862665TRLO0 XLON 22/09/2026 476 193.80 10:35:56 00082862728TRLO0 XLON 22/09/2026 2563 193.60 10:44:17 00082863910TRLO0 XLON 22/09/2026 1874 193.40 10:47:15 00082864251TRLO0 XLON 22/09/2026 290 193.40 10:47:15 00082864252TRLO0 XLON 22/09/2026 2000 194.00 10:53:04 00082864664TRLO0 XLON 22/09/2026 606 194.00 10:53:04 00082864665TRLO0 XLON 22/09/2026 2429 193.80 10:56:08 00082865205TRLO0 XLON 22/09/2026 295 193.60 11:23:30 00082866065TRLO0 XLON 22/09/2026 1890 193.60 11:27:24 00082866190TRLO0 XLON 22/09/2026 2552 192.60 12:09:26 00082867470TRLO0 XLON 22/09/2026 2345 193.00 12:09:26 00082867473TRLO0 XLON 22/09/2026 2519 192.60 12:47:44 00082868724TRLO0 XLON 22/09/2026 4 192.60 12:47:44 00082868725TRLO0 XLON 22/09/2026 385 192.40 12:52:50 00082868785TRLO0 XLON 22/09/2026 743 192.40 12:52:50 00082868786TRLO0 XLON 22/09/2026 649 192.60 13:34:15 00082869795TRLO0 XLON 22/09/2026 1944 192.60 13:34:15 00082869796TRLO0 XLON 22/09/2026 2000 192.60 13:34:16 00082869797TRLO0 XLON 22/09/2026 209 192.60 13:34:16 00082869798TRLO0 XLON 22/09/2026 2110 191.20 13:53:52 00082870111TRLO0 XLON 22/09/2026 2254 191.00 13:58:10 00082870233TRLO0 XLON 22/09/2026 2400 191.00 14:20:10 00082871180TRLO0 XLON 22/09/2026 110 191.00 14:20:10 00082871182TRLO0 XLON 22/09/2026 612 190.20 14:37:03 00082872449TRLO0 XLON 22/09/2026 1850 190.20 14:41:36 00082872638TRLO0 XLON 22/09/2026 580 190.20 14:41:36 00082872639TRLO0 XLON 22/09/2026 1605 190.20 14:41:36 00082872640TRLO0 XLON 22/09/2026 2431 190.20 14:46:25 00082873033TRLO0 XLON 22/09/2026 849 191.20 14:55:56 00082875049TRLO0 XLON 22/09/2026 340 191.20 14:55:56 00082875050TRLO0 XLON 22/09/2026 2237 190.80 15:05:20 00082875910TRLO0 XLON 22/09/2026 300 191.00 15:15:56 00082877002TRLO0 XLON 22/09/2026 540 191.00 15:15:56 00082877003TRLO0 XLON 22/09/2026 2440 190.60 15:26:35 00082878184TRLO0 XLON 22/09/2026 357 190.60 15:26:35 00082878185TRLO0 XLON 22/09/2026 2199 190.60 15:26:35 00082878186TRLO0 XLON 22/09/2026 2449 190.00 15:35:20 00082878656TRLO0 XLON 22/09/2026 2314 189.40 15:44:16 00082879406TRLO0 XLON 22/09/2026 1267 190.60 15:57:27 00082880196TRLO0 XLON 22/09/2026 1303 190.60 15:57:27 00082880197TRLO0 XLON 22/09/2026 2568 190.40 15:58:46 00082880263TRLO0 XLON 22/09/2026 119 190.40 16:11:11 00082880906TRLO0 XLON 22/09/2026 2076 190.40 16:12:18 00082881071TRLO0 XLON 22/09/2026 5 190.80 16:20:04 00082881690TRLO0 XLON 22/09/2026 83 190.80 16:20:04 00082881691TRLO0 XLON 22/09/2026 95 190.80 16:20:04 00082881692TRLO0 XLON 22/09/2026 433 190.80 16:20:06 00082881700TRLO0 XLON 22/09/2026 44 190.80 16:20:06 00082881701TRLO0 XLON 22/09/2026 533 191.00 16:24:04 00082882065TRLO0 XLON 23/09/2026 519 192.80 08:09:39 00082883934TRLO0 XLON 23/09/2026 265 191.40 08:12:08 00082884099TRLO0 XLON 23/09/2026 2463 192.60 08:15:38 00082884381TRLO0 XLON 23/09/2026 39 191.40 08:17:54 00082884491TRLO0 XLON 23/09/2026 207 192.20 08:28:50 00082884926TRLO0 XLON 23/09/2026 31 192.20 08:28:50 00082884927TRLO0 XLON 23/09/2026 2831 191.80 08:28:50 00082884928TRLO0 XLON 23/09/2026 567 191.80 08:28:55 00082884930TRLO0 XLON 23/09/2026 642 191.80 08:28:55 00082884931TRLO0 XLON 23/09/2026 1000 191.80 08:28:55 00082884932TRLO0 XLON 23/09/2026 2259 191.40 08:30:59 00082885009TRLO0 XLON 23/09/2026 1 192.00 09:11:00 00082887169TRLO0 XLON 23/09/2026 434 192.00 09:11:00 00082887170TRLO0 XLON 23/09/2026 188 192.00 09:11:00 00082887171TRLO0 XLON 23/09/2026 419 192.00 09:11:00 00082887172TRLO0 XLON 23/09/2026 2189 191.40 09:18:42 00082887560TRLO0 XLON 23/09/2026 1825 190.00 09:50:50 00082889170TRLO0 XLON 23/09/2026 576 191.40 10:18:20 00082890312TRLO0 XLON 23/09/2026 104 191.40 10:18:20 00082890313TRLO0 XLON 23/09/2026 523 191.40 10:18:20 00082890314TRLO0 XLON 23/09/2026 50 191.40 10:18:20 00082890315TRLO0 XLON 23/09/2026 282 191.40 10:18:20 00082890316TRLO0 XLON 23/09/2026 2095 191.40 10:29:42 00082891040TRLO0 XLON 23/09/2026 2583 191.20 10:29:42 00082891041TRLO0 XLON 23/09/2026 985 191.20 10:56:20 00082891970TRLO0 XLON 23/09/2026 1460 191.20 10:56:20 00082891971TRLO0 XLON 23/09/2026 700 191.00 11:13:34 00082892535TRLO0 XLON 23/09/2026 2101 190.80 11:36:09 00082893539TRLO0 XLON 23/09/2026 583 191.60 12:11:29 00082895390TRLO0 XLON 23/09/2026 1765 191.60 12:11:29 00082895391TRLO0 XLON 23/09/2026 1123 191.60 12:12:50 00082895469TRLO0 XLON 23/09/2026 538 191.60 12:12:50 00082895470TRLO0 XLON 23/09/2026 32 191.60 12:12:50 00082895471TRLO0 XLON 23/09/2026 32 191.60 12:15:50 00082896563TRLO0 XLON 23/09/2026 578 191.60 12:15:50 00082896564TRLO0 XLON 23/09/2026 161 191.60 12:15:50 00082896565TRLO0 XLON 23/09/2026 104 191.60 12:15:50 00082896566TRLO0 XLON 23/09/2026 2633 191.00 12:22:21 00082896827TRLO0 XLON 23/09/2026 685 191.20 12:22:21 00082896828TRLO0 XLON 23/09/2026 1567 191.20 12:22:21 00082896829TRLO0 XLON 23/09/2026 2420 191.60 12:54:26 00082898055TRLO0 XLON 23/09/2026 110 191.40 12:57:26 00082898142TRLO0 XLON 23/09/2026 2324 190.80 13:03:05 00082898386TRLO0 XLON 23/09/2026 2000 191.20 13:03:05 00082898387TRLO0 XLON 23/09/2026 107 191.20 13:03:05 00082898388TRLO0 XLON 23/09/2026 844 191.00 13:10:07 00082898785TRLO0 XLON 23/09/2026 192 191.00 13:10:13 00082898797TRLO0 XLON 23/09/2026 1704 191.00 13:10:13 00082898798TRLO0 XLON 23/09/2026 600 191.00 13:33:09 00082900019TRLO0 XLON 23/09/2026 847 191.00 13:33:09 00082900020TRLO0 XLON 23/09/2026 1255 191.20 13:33:09 00082900021TRLO0 XLON 23/09/2026 2000 191.00 13:50:34 00082901496TRLO0 XLON 23/09/2026 100 191.00 13:50:34 00082901497TRLO0 XLON 23/09/2026 140 191.00 13:50:34 00082901498TRLO0 XLON 23/09/2026 2244 191.00 14:01:18 00082901909TRLO0 XLON 23/09/2026 2527 190.80 14:03:25 00082902080TRLO0 XLON 23/09/2026 451 190.00 14:23:14 00082903060TRLO0 XLON 23/09/2026 451 190.00 14:23:14 00082903061TRLO0 XLON 23/09/2026 1600 190.00 14:23:26 00082903068TRLO0 XLON 23/09/2026 2000 190.00 14:30:38 00082903363TRLO0 XLON 23/09/2026 787 189.40 14:42:59 00082905009TRLO0 XLON 23/09/2026 890 189.40 14:42:59 00082905008TRLO0 XLON 23/09/2026 294 189.40 14:42:59 00082905007TRLO0 XLON 23/09/2026 147 189.40 14:42:59 00082905006TRLO0 XLON 23/09/2026 1522 190.40 14:48:45 00082905474TRLO0 XLON 23/09/2026 708 190.40 14:48:45 00082905475TRLO0 XLON 23/09/2026 356 190.40 15:11:13 00082907189TRLO0 XLON 23/09/2026 552 190.40 15:11:13 00082907190TRLO0 XLON 23/09/2026 1274 190.00 15:11:13 00082907191TRLO0 XLON 23/09/2026 1424 190.00 15:11:13 00082907194TRLO0 XLON 23/09/2026 725 190.20 15:14:12 00082907339TRLO0 XLON 23/09/2026 2467 190.00 15:23:04 00082908603TRLO0 XLON 23/09/2026 2432 189.80 15:25:36 00082909033TRLO0 XLON 23/09/2026 735 188.80 15:37:28 00082910154TRLO0 XLON 23/09/2026 1539 188.80 15:37:46 00082910177TRLO0 XLON 23/09/2026 2561 188.00 15:47:58 00082910794TRLO0 XLON 23/09/2026 2375 188.00 15:56:52 00082911696TRLO0 XLON 23/09/2026 640 187.60 16:08:56 00082912250TRLO0 XLON 23/09/2026 211 187.60 16:10:14 00082912295TRLO0 XLON 23/09/2026 517 187.60 16:11:12 00082912313TRLO0 XLON 23/09/2026 352 188.00 16:12:40 00082912398TRLO0 XLON 23/09/2026 390 188.20 16:14:12 00082912576TRLO0 XLON 23/09/2026 131 188.20 16:14:12 00082912577TRLO0 XLON 23/09/2026 916 188.60 16:15:29 00082912654TRLO0 XLON 24/09/2026 519 184.20 08:09:31 00082915028TRLO0 XLON 24/09/2026 2462 186.00 08:59:15 00082917716TRLO0 XLON 24/09/2026 2106 186.00 08:59:15 00082917715TRLO0 XLON 24/09/2026 2379 185.80 08:59:16 00082917717TRLO0 XLON 24/09/2026 2618 183.60 09:16:03 00082918759TRLO0 XLON 24/09/2026 657 183.60 09:23:27 00082919358TRLO0 XLON 24/09/2026 300 183.60 09:23:27 00082919357TRLO0 XLON 24/09/2026 761 184.20 09:53:54 00082921774TRLO0 XLON 24/09/2026 1756 184.20 09:53:54 00082921773TRLO0 XLON 24/09/2026 218 184.40 10:18:47 00082923252TRLO0 XLON 24/09/2026 2129 184.40 10:38:54 00082924778TRLO0 XLON 24/09/2026 1139 184.20 10:54:13 00082925416TRLO0 XLON 24/09/2026 963 184.00 10:55:57 00082925536TRLO0 XLON 24/09/2026 1750 184.00 10:55:57 00082925535TRLO0 XLON 24/09/2026 1182 184.00 10:55:57 00082925534TRLO0 XLON 24/09/2026 2174 184.00 10:55:57 00082925537TRLO0 XLON 24/09/2026 2392 183.80 11:30:42 00082927149TRLO0 XLON 24/09/2026 147 183.40 11:32:22 00082927177TRLO0 XLON 24/09/2026 107 183.40 11:32:22 00082927176TRLO0 XLON 24/09/2026 1174 184.00 11:46:02 00082927925TRLO0 XLON 24/09/2026 100 184.00 11:46:02 00082927924TRLO0 XLON 24/09/2026 258 184.00 11:46:02 00082927923TRLO0 XLON 24/09/2026 590 184.00 11:46:02 00082927922TRLO0 XLON 24/09/2026 300 184.00 11:46:02 00082927921TRLO0 XLON 24/09/2026 2204 183.20 11:55:13 00082928442TRLO0 XLON 24/09/2026 75 183.20 11:55:13 00082928441TRLO0 XLON 24/09/2026 2511 183.20 12:08:56 00082928892TRLO0 XLON 24/09/2026 2419 183.20 12:20:18 00082929221TRLO0 XLON 24/09/2026 2106 182.80 12:34:51 00082929699TRLO0 XLON 24/09/2026 213 182.40 12:43:40 00082930169TRLO0 XLON 24/09/2026 565 182.40 12:43:40 00082930168TRLO0 XLON 24/09/2026 145 182.40 12:43:40 00082930167TRLO0 XLON 24/09/2026 2475 182.80 12:47:51 00082930454TRLO0 XLON 24/09/2026 2349 183.40 13:12:13 00082931851TRLO0 XLON 24/09/2026 1994 183.00 13:19:18 00082932157TRLO0 XLON 24/09/2026 2261 182.80 13:22:04 00082932244TRLO0 XLON 24/09/2026 4 182.80 13:22:04 00082932243TRLO0 XLON 24/09/2026 2143 182.60 13:41:08 00082932838TRLO0 XLON 24/09/2026 2210 182.20 13:50:11 00082933154TRLO0 XLON 24/09/2026 2580 182.60 14:05:29 00082933897TRLO0 XLON 24/09/2026 75 182.60 14:18:29 00082934913TRLO0 XLON 24/09/2026 2 182.60 14:21:30 00082935017TRLO0 XLON 24/09/2026 98 182.60 14:21:40 00082935064TRLO0 XLON 24/09/2026 505 182.40 14:29:29 00082935532TRLO0 XLON 24/09/2026 2209 183.20 14:35:29 00082936008TRLO0 XLON 24/09/2026 382 183.20 14:35:30 00082936009TRLO0 XLON 24/09/2026 40 183.20 14:35:31 00082936010TRLO0 XLON 24/09/2026 2107 183.00 14:38:24 00082936149TRLO0 XLON 24/09/2026 371 182.80 14:52:23 00082937459TRLO0 XLON 24/09/2026 1151 182.80 14:52:23 00082937458TRLO0 XLON 24/09/2026 5 183.00 14:52:23 00082937467TRLO0 XLON 24/09/2026 248 183.00 14:52:23 00082937466TRLO0 XLON 24/09/2026 368 183.00 14:52:23 00082937465TRLO0 XLON 24/09/2026 497 183.00 14:52:23 00082937464TRLO0 XLON 24/09/2026 575 183.00 14:52:23 00082937463TRLO0 XLON 24/09/2026 66 183.00 14:52:23 00082937462TRLO0 XLON 24/09/2026 168 183.00 14:52:23 00082937461TRLO0 XLON 24/09/2026 415 183.00 14:52:23 00082937460TRLO0 XLON 24/09/2026 730 182.60 14:56:46 00082937786TRLO0 XLON 24/09/2026 350 182.60 14:56:46 00082937785TRLO0 XLON 24/09/2026 592 182.40 15:19:11 00082939263TRLO0 XLON 24/09/2026 492 182.80 15:23:39 00082939661TRLO0 XLON 24/09/2026 216 182.80 15:23:39 00082939660TRLO0 XLON 24/09/2026 225 182.80 15:23:39 00082939659TRLO0 XLON 24/09/2026 397 182.80 15:23:39 00082939658TRLO0 XLON 24/09/2026 175 182.80 15:23:39 00082939657TRLO0 XLON 24/09/2026 889 182.80 15:24:10 00082939698TRLO0 XLON 24/09/2026 2597 183.00 15:32:59 00082940000TRLO0 XLON 24/09/2026 2469 182.60 15:37:00 00082940230TRLO0 XLON 24/09/2026 2149 182.40 15:57:00 00082941754TRLO0 XLON 24/09/2026 2390 182.40 15:57:00 00082941753TRLO0 XLON 24/09/2026 2529 182.20 15:59:10 00082942039TRLO0 XLON 24/09/2026 2249 182.40 16:03:34 00082942292TRLO0 XLON 24/09/2026 1299 181.20 16:10:25 00082942638TRLO0 XLON 24/09/2026 1535 181.00 16:11:49 00082942827TRLO0 XLON 25/09/2026 557 183.40 08:05:52 00082945875TRLO0 XLON 25/09/2026 2570 181.80 08:08:14 00082945995TRLO0 XLON 25/09/2026 2736 181.60 08:12:28 00082946173TRLO0 XLON 25/09/2026 92 181.80 08:35:03 00082947331TRLO0 XLON 25/09/2026 2205 181.80 09:07:10 00082948749TRLO0 XLON 25/09/2026 2592 182.80 10:00:17 00082951477TRLO0 XLON 25/09/2026 170 183.00 10:00:17 00082951480TRLO0 XLON 25/09/2026 576 183.00 10:00:17 00082951479TRLO0 XLON 25/09/2026 156 183.00 10:00:17 00082951478TRLO0 XLON 25/09/2026 5436 184.00 11:49:00 00082956037TRLO0 XLON 25/09/2026 2764 184.00 11:50:52 00082956070TRLO0 XLON 25/09/2026 2451 183.60 11:53:11 00082956137TRLO0 XLON 25/09/2026 2303 183.60 11:53:11 00082956138TRLO0 XLON 25/09/2026 2277 184.20 12:28:35 00082957518TRLO0 XLON 25/09/2026 363 183.60 12:50:55 00082958216TRLO0 XLON 25/09/2026 2216 183.60 12:50:55 00082958215TRLO0 XLON 25/09/2026 2353 184.00 13:00:24 00082958430TRLO0 XLON 25/09/2026 2240 184.00 13:14:29 00082959172TRLO0 XLON 25/09/2026 2778 184.80 13:17:38 00082959287TRLO0 XLON 25/09/2026 2132 184.80 13:30:38 00082959703TRLO0 XLON 25/09/2026 146 184.80 13:30:38 00082959702TRLO0 XLON 25/09/2026 62 185.40 13:35:40 00082959896TRLO0 XLON 25/09/2026 2 185.40 13:35:40 00082959898TRLO0 XLON 25/09/2026 1 185.40 13:35:40 00082959897TRLO0 XLON 25/09/2026 1142 185.40 13:37:54 00082959956TRLO0 XLON 25/09/2026 374 185.40 13:37:54 00082959955TRLO0 XLON 25/09/2026 213 185.40 13:37:54 00082959954TRLO0 XLON 25/09/2026 2508 185.20 13:38:11 00082959982TRLO0 XLON 25/09/2026 2323 185.00 13:38:16 00082959983TRLO0 XLON 25/09/2026 2499 184.80 13:58:59 00082960668TRLO0 XLON 25/09/2026 2251 184.80 14:21:59 00082961333TRLO0 XLON 25/09/2026 312 184.60 14:24:06 00082961438TRLO0 XLON 25/09/2026 523 184.60 14:24:06 00082961437TRLO0 XLON 25/09/2026 168 184.60 14:24:06 00082961436TRLO0 XLON 25/09/2026 2174 184.20 14:35:01 00082961776TRLO0 XLON 25/09/2026 472 184.20 14:35:01 00082961775TRLO0 XLON 25/09/2026 1189 183.20 14:35:12 00082961777TRLO0 XLON 25/09/2026 1431 183.20 14:36:30 00082961811TRLO0 XLON 25/09/2026 2414 182.80 14:45:09 00082962268TRLO0 XLON 25/09/2026 1691 182.40 15:05:21 00082963766TRLO0 XLON 25/09/2026 658 182.40 15:05:21 00082963765TRLO0 XLON 25/09/2026 364 182.80 15:05:21 00082963768TRLO0 XLON 25/09/2026 255 182.80 15:05:21 00082963767TRLO0 XLON 25/09/2026 84 182.20 15:21:21 00082964748TRLO0 XLON 25/09/2026 325 182.40 15:32:20 00082965726TRLO0 XLON 25/09/2026 3382 182.40 15:32:20 00082965725TRLO0 XLON 25/09/2026 2242 182.40 15:41:12 00082966516TRLO0 XLON 25/09/2026 2509 182.80 15:50:04 00082967089TRLO0 XLON 25/09/2026 2509 182.40 15:51:56 00082967258TRLO0 XLON 25/09/2026 11810 182.50 16:18:09 00082969057TRLO0 XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: GB00BG0TPX62 Category Code: POS TIDM: FCH LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19 Sequence No.: 444949 EQS News ID: 2407944 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2407944&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2026 07:02 ET (11:02 GMT)