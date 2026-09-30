München - Das Deutschlandticket soll einem Bericht zufolge ab dem 1. Januar kommenden Jahres 66,80 Euro pro Monat kosten.
Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf Kreise des "Koordinierungsrates Deutschlandticket" von Bund, Ländern, kommunalen Spitzenverbänden und Verkehrsbranche, der an diesem Mittwoch tagt. Derzeit kostet das bundesweit gültige Ticket für den Regional- und Nahverkehr 63 Euro.
Grundlage der Erhöhung ist die Berechnung nach dem vereinbarten Kostenindex, der unter anderem Personal-, Energie- und Betriebskosten berücksichtigt. Auf den Mechanismus hatten sich die Verkehrsminister der Länder und der Bund geeinigt. Rund 14,5 Millionen Menschen nutzen das Ticket derzeit.
Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf Kreise des "Koordinierungsrates Deutschlandticket" von Bund, Ländern, kommunalen Spitzenverbänden und Verkehrsbranche, der an diesem Mittwoch tagt. Derzeit kostet das bundesweit gültige Ticket für den Regional- und Nahverkehr 63 Euro.
Grundlage der Erhöhung ist die Berechnung nach dem vereinbarten Kostenindex, der unter anderem Personal-, Energie- und Betriebskosten berücksichtigt. Auf den Mechanismus hatten sich die Verkehrsminister der Länder und der Bund geeinigt. Rund 14,5 Millionen Menschen nutzen das Ticket derzeit.
© 2026 dts Nachrichtenagentur