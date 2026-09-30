Voltfang und Mangold Energy haben im Rheinischen Revier mit dem Bau eines Batteriespeicherparks begonnen, dessen einzelne Speichereinheiten an Privatanleger verkauft werden. Anders als bei Fonds oder Crowdinvestments erwerben die Käufer nach Angaben der Unternehmen direktes Eigentum an einer physischen Speichereinheit. Der Batteriespeicherpark Alsdorf West soll aus 50 baugleichen Einheiten mit jeweils 100 Kilowatt Leistung und 261 Kilowattstunden Kapazität bestehen. Daraus ergibt sich für das Gesamtprojekt eine Leistung von fünf Megawatt und eine Speicherkapazität von gut 13 Megawattstunden. Eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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