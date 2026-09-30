Die Münchener Rück-Aktie tut sich weiterhin schwer: Zwar gelang dem DAX-Titel von Anfang Juni bis Ende Juli eine kräftige Erholung, doch seit zwei Monaten scheint die Luft schon wieder raus zu sein. So hat auch der seit April 2025 bestehende Abwärtstrend weiterhin Bestand. Das bremst den Kurs und so sollten sich Anleger nun verhalten. Jefferies senkt den Daumen Für zusätzlichen Gegenwind sorgt aktuell die neue Einschätzung von Jefferies. Das US-Analysehaus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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