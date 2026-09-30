LPKF hat seine Prognose für 2026 kassiert. Der Garbsener Laserspezialist meldete heute, dass sich ein größerer Solar-Auftrag verzögert und gleichzeitig Bestellungen im Advanced-Packaging-Markt für Halbleiter nach hinten verschieben. Die Aktie quittierte das mit einem Einbruch von fast 13 Prozent. Umsatz und Marge deutlich unter früheren Zielen Beim Umsatz erwartet LPKF für 2026 jetzt 93 bis 100 Millionen €, nachdem das Unternehmen zuvor noch 105 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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