Zuletzt lief es ganz gut für die LPKF Laser-Aktie. Innerhalb der letzten fünf Handelstage stieg der Kurs des deutschen Laserspezialisten um +10%. Doch am Mittwochvormittag lösen sich diese jüngsten Kursgewinne auf einen Schlag auf. Was ist geschehen und wie sollten Anleger nun reagieren? Prognose für 2026 kassiert Der heutige Kurssturz der LPKF Laser-Aktie hat einen konkreten Auslöser. Das Unternehmen hat heute Morgen seine Jahresprognose für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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