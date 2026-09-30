Bei Renk passen Aktienkurs und Geschäft im Moment kaum zusammen. Die Aktie ist vom 52-Wochen-Hoch bei über 90 € bis auf 37,40 € abgestürzt und hat damit mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Heute gibt es zwar eine kleine Gegenbewegung auf rund 38,90 €, der Abwärtstrend der vergangenen Monate sitzt aber tief. Ausgerechnet eine neue Analystenstudie hat zuletzt noch einmal zusätzlichen Druck gebracht. Warum die Aktie nochmal ordentlich einen draufbekommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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