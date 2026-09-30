Bei Puma ist weiterhin ordentlich Bewegung drin, nur beim Aktienkurs bislang nicht in die gewünschte Richtung. Ende August stand die Aktie noch bei rund 25,50 €, am 29. September waren es nur noch 22,53 €. Gleichzeitig baut Puma intern weiter kräftig um. Neue Leute kommen, langjährige Manager gehen und im operativen Geschäft zeigen sich zumindest erste Fortschritte. Die Zahlen sind schwach - aber nicht alles läuft schlechter Das zweite Quartal war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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