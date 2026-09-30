Wiesbaden - Die Inflationsrate in Deutschland wird im September voraussichtlich 3,3 Prozent betragen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch auf Basis einer Schätzung mit.
Gegenüber August stiegen die Preise um 0,6 Prozent. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als "Kerninflation" bezeichnet, beträgt demnach im September voraussichtlich 2,4 Prozent.
Wichtiger Treiber waren die Preise für Energie. Die kletterten im Jahresvergleich allein um 14,9 Prozent. Im August lag die Teuerung im Bereich Energie noch bei 10,5 Prozent, im Juli bei 8,3 Prozent, so die Statistiker.
Gegenüber August stiegen die Preise um 0,6 Prozent. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als "Kerninflation" bezeichnet, beträgt demnach im September voraussichtlich 2,4 Prozent.
Wichtiger Treiber waren die Preise für Energie. Die kletterten im Jahresvergleich allein um 14,9 Prozent. Im August lag die Teuerung im Bereich Energie noch bei 10,5 Prozent, im Juli bei 8,3 Prozent, so die Statistiker.
© 2026 dts Nachrichtenagentur