Ab 1. Oktober ist es in Österreich möglich, den Absatz von regional erzeugtem Strom zwischen Erzeugern und Verbrauchern individuell zu verhandeln. Solche Peer-to-Peer-Verträge sind für private PV-Anlagen, Windenergieanlagen und Kleinwasserkraftwerke interessant. EU-Mitglied Österreich startet ab 1. Oktober 2026 mit einem Modell für sogenannte Peer-to-Peer-Verträge (P2P) für regional erzeugten Strom. Wie der private Anbieter Sonnenwert informierte, lasse sich überschüssiger Strom von der PV-Anlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver