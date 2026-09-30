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30.09.2026 14:45 Uhr
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Gas-Alarm vor dem Winter: Europas Speicher sind erschreckend leer

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Deutschlands Gasspeicher sind nur zu rund 58 Prozent gefüllt. Gleichzeitig treiben geopolitische Konflikte die Preise nach oben. Gas ist verfügbar, aber Europas Abhängigkeit vom Weltmarkt bleibt ein Risiko. Die Antwort könnte näher liegen als gedacht: in zusätzlichen Förderquellen innerhalb Europas.

Deutschlands Gasspeicher sind nur zu rund 58 Prozent gefüllt. Gleichzeitig treiben geopolitische Konflikte die Preise nach oben. Gas ist verfügbar, aber Europas Abhängigkeit vom Weltmarkt bleibt ein Risiko. Die Antwort könnte näher liegen als gedacht: in zusätzlichen Förderquellen innerhalb Europas.

Der Winter beginnt mit einer Lücke

Die Bundesnetzagenturveröffentlicht die deutschen Speicherstände auf Basis von Daten der europäischen Transparenzplattform AGSI+. Vor Beginn der Heizsaison sind die Speicher nur zu knapp 58 Prozent gefüllt. Für viele Anlagen gilt zum 1. November grundsätzlich ein Zielwert von 80 Prozent. Die Differenz zeigt, wie dünn der Sicherheitspuffer geworden ist.

Eine unmittelbare Versorgungskrise bedeutet das noch nicht. Deutschland verfügt über Flüssiggas-Terminals, internationale Lieferverträge und ein eng vernetztes europäisches Gasnetz. Doch diese Absicherung hat einen Preis: Störungen auf internationalen Transportwegen können die Beschaffungskosten schnell erhöhen, selbst wenn weiterhin genug Gas nach Europa fließt.

Quelle: Bundesnetzagentur

Nicht die Menge allein ist das Problem

Seit dem Ende großer russischer Pipeline-Lieferungen konkurriert Europa stärker auf dem weltweiten Flüssiggasmarkt. Dort bestimmen nicht nur europäische Speicherstände den Preis. Auch die Nachfrage in Asien, Konflikte im Nahen Osten und gefährdete Schifffahrtsrouten können den Markt bewegen. Aus einer politischen Krise wird so schnell eine höhere Gasrechnung.

Speicher lösen dieses Problem nur teilweise. Sie überbrücken Verbrauchsspitzen, produzieren aber kein neues Gas. Je stärker Europa auf entfernte Lieferanten angewiesen bleibt, desto größer ist die Gefahr plötzlicher Preissprünge. Deshalb gewinnt eine lange vernachlässigte Möglichkeit wieder an Bedeutung: Gas aus europäischen Lagerstätten.

EU-Erdgaspreis steigt binnen eines Jahres deutlich auf rund 80 Euro.

Die Antwort könnte unter Europa liegen

Heimische Förderung kann Flüssiggasimporte nicht vollständig ersetzen. Sie könnte den Energiemix jedoch verbreitern und einzelne Abhängigkeiten reduzieren. Besonders interessant sind Vorkommen, die nahe bestehender Bohrungen, Leitungen und Verarbeitungsanlagen liegen. Dort lässt sich zusätzliches Gas potenziell schneller und mit geringerem Infrastrukturaufwand erschließen als in völlig neuen Förderregionen.

Wie zuvor berichtet, befinden sich nach Angaben von ADX rund 82 Prozent der Ressourcenbasis des Unternehmens im europäischen Gasbereich. Das macht ADX noch nicht zur Lösung der europäischen Energiefrage. Es bringt das Unternehmen aber in eine strategisch interessante Ausgangslage.

Österreich könnte schneller Gas liefern

In den österreichischen Feldern Gaiselberg und Zistersdorf prüft ADX zusätzliche Fördermöglichkeiten. Laut Executive Chairman Ian Tchacos befinden sich dort bislang ungenutzte gasführende Zonen, die teilweise über bestehende Bohrungen erreichbar seien. Dadurch könnte das Unternehmen vorhandene Infrastruktur nutzen, statt jedes Projekt vollständig neu entwickeln zu müssen.

Zusätzlich bereitet ADX die Gasbohrung GOLD-1 vor. Sie ist nach Unternehmensangaben für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. Ob daraus tatsächlich eine wirtschaftliche Produktion entsteht, hängt von den Bohrergebnissen, Genehmigungen und der weiteren Finanzierung ab. Der mögliche Vorteil liegt dennoch auf der Hand: Gas aus Österreich wäre bereits mitten im europäischen Markt.

Vor Sizilien wartet die größere Chance

Noch größer, aber auch langfristiger ist das Potenzial im Sizilienkanal. ADX hält dort eine Explorationslizenz mit mehreren Gaszielen nahe bestehender Infrastruktur. Zusammen mit drei angrenzenden Lizenzanträgen umfasst das Gebiet nach Angaben des Unternehmens rund 1.650 Quadratkilometer. Italiens politischer Wunsch nach mehr eigener Energieproduktion könnte solchen Projekten zusätzlichen Rückenwind geben.

Doch Exploration bleibt ein Geschäft mit Unsicherheiten. Erst weitere Untersuchungen und Bohrungen können zeigen, ob die vermuteten Vorkommen wirtschaftlich förderbar sind. ADX liefert deshalb keine schnelle Rettung für den kommenden Winter. Das Unternehmen steht vielmehr für eine grundsätzliche Antwort auf Europas Abhängigkeit: mehr Gas aus der eigenen Nachbarschaft.

Karte des Nilde-Ölfelds und der Gasexplorationsgebiete vor Sizilien.

ADX setzt auf Gas vor Europas Haustür

In seinem aktuellen Chairman Update erklärt Executive Chairman Ian Tchacos, warum ADX gerade jetzt auf europäische Förderung setzt. Die starke Abhängigkeit von internationalen Lieferketten mache Europa anfällig für Konflikte, Ausfälle und Preissprünge. Zusätzliche Produktion in Österreich und Italien könne nach seiner Einschätzung dazu beitragen, Energie näher an den europäischen Verbrauchern bereitzustellen.

Für ADX verbindet sich diese Entwicklung mit einer konkreten Strategie. In Österreich will das Unternehmen vorhandene Bohrungen und Infrastruktur für zusätzliche Förderung nutzen. Im Sizilienkanal setzt es auf ein größeres, langfristiges Gaspotenzial. Ob Tchacos' Rechnung aufgeht, müssen neue Bohrungen erst beweisen. Doch sein zentraler Gedanke trifft Europas Problem: Versorgungssicherheit beginnt näher an der eigenen Haustür.

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