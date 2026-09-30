Gas-Alarm vor dem Winter: Europas Speicher sind erschreckend leer

Quelle: Bundesnetzagentur

Seit dem Ende großer russischer Pipeline-Lieferungen konkurriert Europa stärker auf dem weltweiten Flüssiggasmarkt. Dort bestimmen nicht nur europäische Speicherstände den Preis. Auch die Nachfrage in Asien, Konflikte im Nahen Osten und gefährdete Schifffahrtsrouten können den Markt bewegen. Aus einer politischen Krise wird so schnell eine höhere Gasrechnung.



Speicher lösen dieses Problem nur teilweise. Sie überbrücken Verbrauchsspitzen, produzieren aber kein neues Gas. Je stärker Europa auf entfernte Lieferanten angewiesen bleibt, desto größer ist die Gefahr plötzlicher Preissprünge. Deshalb gewinnt eine lange vernachlässigte Möglichkeit wieder an Bedeutung: Gas aus europäischen Lagerstätten.

EU-Erdgaspreis steigt binnen eines Jahres deutlich auf rund 80 Euro.

Die Antwort könnte unter Europa liegen

Heimische Förderung kann Flüssiggasimporte nicht vollständig ersetzen. Sie könnte den Energiemix jedoch verbreitern und einzelne Abhängigkeiten reduzieren. Besonders interessant sind Vorkommen, die nahe bestehender Bohrungen, Leitungen und Verarbeitungsanlagen liegen. Dort lässt sich zusätzliches Gas potenziell schneller und mit geringerem Infrastrukturaufwand erschließen als in völlig neuen Förderregionen.



Wie zuvor berichtet, befinden sich nach Angaben von ADX rund 82 Prozent der Ressourcenbasis des Unternehmens im europäischen Gasbereich. Das macht ADX noch nicht zur Lösung der europäischen Energiefrage. Es bringt das Unternehmen aber in eine strategisch interessante Ausgangslage.

Österreich könnte schneller Gas liefern

In den österreichischen Feldern Gaiselberg und Zistersdorf prüft ADX zusätzliche Fördermöglichkeiten. Laut Executive Chairman Ian Tchacos befinden sich dort bislang ungenutzte gasführende Zonen, die teilweise über bestehende Bohrungen erreichbar seien. Dadurch könnte das Unternehmen vorhandene Infrastruktur nutzen, statt jedes Projekt vollständig neu entwickeln zu müssen.



Zusätzlich bereitet ADX die Gasbohrung GOLD-1 vor. Sie ist nach Unternehmensangaben für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. Ob daraus tatsächlich eine wirtschaftliche Produktion entsteht, hängt von den Bohrergebnissen, Genehmigungen und der weiteren Finanzierung ab. Der mögliche Vorteil liegt dennoch auf der Hand: Gas aus Österreich wäre bereits mitten im europäischen Markt.

Vor Sizilien wartet die größere Chance

Noch größer, aber auch langfristiger ist das Potenzial im Sizilienkanal. ADX hält dort eine Explorationslizenz mit mehreren Gaszielen nahe bestehender Infrastruktur. Zusammen mit drei angrenzenden Lizenzanträgen umfasst das Gebiet nach Angaben des Unternehmens rund 1.650 Quadratkilometer. Italiens politischer Wunsch nach mehr eigener Energieproduktion könnte solchen Projekten zusätzlichen Rückenwind geben.



Doch Exploration bleibt ein Geschäft mit Unsicherheiten. Erst weitere Untersuchungen und Bohrungen können zeigen, ob die vermuteten Vorkommen wirtschaftlich förderbar sind. ADX liefert deshalb keine schnelle Rettung für den kommenden Winter. Das Unternehmen steht vielmehr für eine grundsätzliche Antwort auf Europas Abhängigkeit: mehr Gas aus der eigenen Nachbarschaft.