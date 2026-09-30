Original-Research: MustGrow Biologics Corp. - von GBC AG



30.09.2026 / 15:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu MustGrow Biologics Corp. Unternehmen: MustGrow Biologics Corp. ISIN: CA62822A1030 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Kaufen Kursziel: 1,54 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Bayer-Meilenstein erreicht: Hohe TerraSante-Nachfrage trifft weiterhin auf begrenzte Lieferkapazitäten Die Equity Story von MustGrow beruht weiterhin auf der kommerziellen Skalierung von TerraSante und dem längerfristigen Wertpotenzial der Partnerschaft mit Bayer. Der erste Entwicklungsmeilenstein im Bayer-Programm führte im ersten Halbjahr 2026 zu margenstarken Lizenzerlösen von 1,36 Mio. C$ und ist zugleich eine wichtige externe Bestätigung der TerraMG-Technologie. Weitere Wertpotenziale ergeben sich aus möglichen zusätzlichen Meilensteinzahlungen im Verlauf des Programms. Nach Aufnahme des kommerziellen Vertriebs hätte MustGrow zudem Anspruch auf Lizenzgebühren und Erlöse aus dem Verkauf der hergestellten Produkte. Der Absatz von TerraSante wurde bislang vor allem durch Verzögerungen beim Produktionsaufbau begrenzt und weniger durch eine unzureichende Nachfrage. Die neuen Produktionslinien in Indien und Thailand haben ihre Nennkapazität noch nicht erreicht, sodass das Produkt nur eingeschränkt verfügbar ist. Dennoch beliefen sich die Umsätze bis Mitte August auf rund 0,90 Mio. C$ und lagen damit etwa 46 % über dem Umsatz des gesamten Jahres 2025. Der Großteil des Absatzes entfiel auf Bestandskunden, was auf eine zunehmende Akzeptanz des Produkts im kommerziellen Einsatz hindeutet. Bei voller Auslastung bieten die bestehenden Anlagen nach Schätzung des Unternehmens eine jährliche Umsatzkapazität von 15 Mio. bis 25 Mio. C$. Aufgrund des langsameren Produktionsaufbaus senken wir unsere Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 von 4,50 Mio. C$ auf 3,50 Mio. C$ und erwarten ein EBITDA von -4,58 Mio. C$. Unsere Umsatzprognosen von 14,05 Mio. C$ für 2027 und 31,56 Mio. C$ für 2028 behalten wir bei, da wir die Verzögerung in erster Linie auf den Zeitpunkt der Produktverfügbarkeit zurückführen. Das EBITDA dürfte sich 2027 auf -1,08 Mio. C$ und 2028 auf 8,46 Mio. C$ verbessern. Höhere Absatzmengen, sinkende Frachtkosten und eine zunehmende operative Hebelwirkung sollten die Rentabilität stützen. Auf Basis unseres aktualisierten DCF-Modells senken wir unser Kursziel von 2,70 C$ auf 2,51 C$. Ausschlaggebend sind die niedrigere Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und der gestiegene risikofreie Zinssatz. Auch das revidierte Kursziel impliziert ein überzeugendes Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260930_MustGrow_Update_DE



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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

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Fertigstellung: 30.09.2026 (13:40 Uhr)

Veröffentlichung: 30.09.2026 (15:00 Uhr)



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