Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics. Die Landwirtschaft steht unter enormem Innovationsdruck. Schädlinge entwickeln Resistenzen, extreme Wetterereignisse bedrohen Ernten und gleichzeitig wächst der Druck, den Einsatz klassischer Chemikalien zu reduzieren. Für Agrarkonzerne beginnt deshalb ein technologisches Wettrennen. Biologische Wirkstoffe, künstliche Intelligenz und Gene Editing sollen Pflanzen widerstandsfähiger machen und Erträge sichern. Was jahrzehntelang von synthetischer Chemie dominiert wurde, könnte sich in den nächsten Jahren grundlegend verändern.Den vollständigen Artikel lesen ...
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