Wasington - Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich im Frühjahr überraschend etwas verstärkt. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 2,2 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch laut einer dritten Erhebung in Washington mitteilte. Eine vorangegangene Schätzung von 1,5 Prozent wurde damit deutlich angehoben. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt eine Bestätigung erwartet. Im ersten Quartal war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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