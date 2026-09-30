Washington - Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA ist im September stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legte sie um 90.000 zu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg um 75.000 Stellen erwartet. Im August war die Beschäftigtenzahl um revidierte 36.000 (zunächst 38.000) gestiegen. Der ADP-Bericht ist ein Indikator für den Arbeitsmarkt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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