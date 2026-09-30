Bei der BMW-Aktie hat sich der zuletzt fragile Boden inzwischen als nicht belastbar erwiesen. In meiner Analyse von Anfang September hatte ich unterhalb von 58,42 € zunächst 54,36 € und anschließend Kurse um 50 € als mögliche Ziele aufgerufen. Die erste Marke wurde mit einem bisherigen Wochentief bei 54,56 € nun nahezu punktgenau erreicht. Zwar kann sich der Titel aktuell wieder auf 56,16 € erholen, am übergeordneten Abwärtstrend ändert dies jedoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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