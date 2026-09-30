Die Commerzbank-Aktie konnte den starken Kursanstieg auf etwa 43 € nicht halten und korrigierte anschließend wieder. Am Mittwoch notiert sie aktuell bei 40,70 €. Belastet wurde die Aktie auch durch neue Aussagen von UniCredit-CEO Andrea Orcel. Damit stellt sich erneut die Frage: Wie ernst nimmt die UniCredit die Forderungen des Bundes? Bund pocht auf klare Zusagen Im Gespräch zwischen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und UniCredit-CEO Andrea Orcel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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