Das Unternehmen Ladesonne bietet an einem Autohof an der A7 in Niedersachsen an, das E-Auto mit Solarstrom zu beladen. Der Preis richtet sich nach dem Sonnenangebot. Am Autohof Schwarmstedt im niedersächsischen Buchholz (Aller) können Fahrende von E-Fahrzeugen die Batterie mit Solarstrom laden, dessen Preis dynamisch dem Solarangebot folgt. Wie Betreiber Ladesonne mitteilte, stammt der Strom von einer Freiflächensolaranlage mit einer Spitzenleistung von 4,6 Megawatt (MWp) - rund 300 Meter vom Ladepark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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