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Markus Weingran
30.09.2026 15:27 Uhr
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ETF, Aktien & Scheinchen: Gold: Rücksetzer eine Chance | Carnival: Rekorde | Saga: Kursexplosion

Der September war alles andere als ein guter Monat für das glänzende Edelmetall. Der Goldpreis gab um rund 6 % nach. Ist der Rücksetzer eine Chance, um im letzten Quartal des Jahres glänzende Gewinne einzufahren?Gold: Das volle Programm für Anleger! Unser Thema des Tages ist heute alles rund um das gelbe Edelmetall. Wir stellen Ihnen 6 Goldminen-Aktien vor, ein Long-Derivat auf den Goldpreis und einen ETF zu dem Thema. Für jeden Anleger, der sich für Gold interessiert, dürfte etwas dabei sein. Gold Mini Future Long Open-End - WKN: MK0WTT Hebel: 4,01 Knockout: 3.233,70 $ Abstand zum Knockout: 22,87 % Saga: Der Dauerläufer im Depot liefert mal wieder Bereits Ende 2025 haben wir auf die …

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© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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