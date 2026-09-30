ETF, Aktien & Scheinchen: Gold: Rücksetzer eine Chance | Carnival: Rekorde | Saga: Kursexplosion

Der September war alles andere als ein guter Monat für das glänzende Edelmetall. Der Goldpreis gab um rund 6 % nach. Ist der Rücksetzer eine Chance, um im letzten Quartal des Jahres glänzende Gewinne einzufahren?Gold: Das volle Programm für Anleger! Unser Thema des Tages ist heute alles rund um das gelbe Edelmetall. Wir stellen Ihnen 6 Goldminen-Aktien vor, ein Long-Derivat auf den Goldpreis und einen ETF zu dem Thema. Für jeden Anleger, der sich für Gold interessiert, dürfte etwas dabei sein. Gold Mini Future Long Open-End - WKN: MK0WTT Hebel: 4,01 Knockout: 3.233,70 $ Abstand zum Knockout: 22,87 % Saga: Der Dauerläufer im Depot liefert mal wieder Bereits Ende 2025 haben wir auf die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran