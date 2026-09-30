VANCOUVER, BC, 30. September 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) ("Aegis" oder das "Unternehmen") hat heute drei Teilnahmen an Branchenveranstaltungen in den kommenden Wochen bekannt gegeben, bei denen das Unternehmen seine Energiespeicher- und Batterietechnologien dem Verteidigungssektor, Vertretern der indigenen Wirtschaftsförderung sowie Branchenteilnehmern in Taiwan, British Columbia und Ontario präsentieren wird.

Das Unternehmen ist vom 30. September bis 1. Oktober auf der Canada Defense Showcase 2026 in Taipeh vertreten. Der erste Tag beginnt mit einem Marktbriefing im Canadian Trade Office in Taipeh, gefolgt von der eigentlichen Präsentation im Humble House Taipei vor einem Publikum aus Vertretern des taiwanesischen Verteidigungsministeriums, des National Chung-Shan Institute of Science and Technology sowie der breiteren Verteidigungsbranche. Der zweite Tag ist für Folgegespräche mit potenziellen Partnern und Kunden sowie für Besuche bei ausgewählten Organisationen vorgesehen. David Parry, Chief Operating Officer von HyprC Systems und Berater des CEO von Aegis, wird die vom Unternehmen entwickelte HyprC-Batterietechnologie sowie die entsprechende Energiespeicherplattform PWR Flex 261Q vorstellen.

Vom 5. bis 8. Oktober tritt das Unternehmen als Silbersponsor der CANDO-Konferenz in Victoria, dem nationalen Treffen des Council for the Advancement of Native Development Officers, auf. Die Konferenz ist ein Forum für den Austausch zwischen indigenen Wirtschaftsförderern, Vertretern der First Nations und Industriepartnern aus ganz Kanada. Aegis ist über Malahat Energy Systems Inc. - das Energiespeicherunternehmen, das zu 49 % Aegis und zu 51 % der Malahat Nation gehört - auf der Konferenz vertreten. Delegierte des Unternehmens werden während der gesamten Konferenz am Stand 23 anwesend sein, gemeinsam mit Mitarbeitern der Firma SEETEL New Energy Co. Ltd. (Taiwan) (7740.TW). Aegis ist es vor allem ein Anliegen, Gemeinden im Norden und in abgelegenen Gebieten über die Vorteile der Hybridisierung von Dieselgeneratoren mit Batteriespeichern aufzuklären. Ein Video des Unternehmens zu diesem Thema finden Sie unter https://youtu.be/CAnUsdR2UiE.

Die Serie von Veranstaltungen findet ihren Abschluss auf der Best Defence Conference in London (Ontario), der Jahreskonferenz der Ontario Defence Association, die am 19. und 20. Oktober abgehalten wird. Neben der Präsentation seiner Technologie vor den Konferenzteilnehmern wird das Unternehmen auch TALON, sein neues Energiespeicherprodukt für den Verteidigungssektor, vorstellen.

"In den kommenden drei Wochen bietet sich uns die Gelegenheit, die Technologie von Aegis drei wichtigen Zielgruppen zu präsentieren", so Ramtin Rasoulizenhad, CEO von Aegis Critical Energy Defence Corp. "In Taiwan werden wir mit Organisationen in Kontakt treten, die auf der Suche nach zuverlässigen Batteriesystemen für Verteidigungszwecke sind. In Victoria werden wir zeigen, was ein indigenes Energieunternehmen leisten kann. Und in London (Ontario) werden wir TALON, unser neuestes Produkt für den Verteidigungssektor, vorstellen. Da HyprC und PWR Flex 261Q präsentationsreif sind, werden wir diese Veranstaltungen entsprechend nutzen, um unsere Geschäftsbeziehungen zu stärken, unsere Kompetenzen zur Schau zu stellen und die Präsenz von Aegis in den Märkten für Verteidigung und kritische Energien weiter auszubauen."

Über HyprC Systems Inc.

HyprC Systems Corp. ist eine Tochtergesellschaft von Aegis, die sich auf die Entwicklung einer Hybridenergieplattform, die auf die Integration nuklearer Energiequellen ausgelegt ist, für missionskritische Anwendungen in der Raumfahrt, in der Verteidigung und in KI-Rechenzentren konzentriert. Die strategische Ausrichtung von HyprC besteht im Aufbau und in der Vermarktung disruptiver und gut schützbarer Immaterialgüterrechte in den Bereichen hybride Energiesteuerung, Systemintegration, Validierung auf Basis von Digital Twins sowie sicherheitskritische Schutzarchitekturen. Mehr dazu unter www.hyprC.ca

Über Malahat Energy Systems Inc.

Malahat Energy Systems Inc. ist ein Unternehmen unter indigener Führung, das der Malahat Nation angehört und eine führende Rolle bei der Systementwicklung, der Fertigung und der Beteiligung indigener Bevölkerungsgruppen in den Bereichen Verteidigung und saubere Energie spielen wird. Nähere Informationen finden Sie unter www.malahatenergysystems.ca.

Über SEETEL New Energy

SEETEL New Energy Co. Ltd.(7740.TW) ist ein in Taiwan ansässiger Hersteller und Systemintegrator, der sich auf Hochleistungs-Lithiumbatteriemodule sowie Energiespeichersysteme für globale Industrie- und Netzanwendungen spezialisiert hat. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.seetel-energy.com

Über Aegis Critical Energy Defence Corp.

Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) ist ein Energietechnikunternehmen mit Sitz in Vancouver, das auf kritische Energiespeichersysteme für Anwendungen in Verteidigung, Seefahrt und Industrie spezialisiert ist. Seine Tochtergesellschaft HyprC Systems entwickelt HCFT-ESS, ein High C-Rate Fast-Transient Energy Storage System, zusammen mit einer Steuerungsebene, die auf die Integration nuklearer Energiequellen ausgelegt ist, für anspruchsvolle, sicherheitskritische Umgebungen. Mit PWR Flex 261Q hat das Unternehmen einen ganzheitlichen, für den Außeneinsatz geeigneten Energiespeicher mit einem intern entwickelten Energiemanagementsystem und einer von Quantum eMotion bereitgestellten Sicherheitsebene auf Basis eines Quanten-Zufallszahlengenerators geschaffen. Das vom Unternehmen entwickelte System TALON ist ein 10 Fuß langes Energiespeichersystem in Form eines Containers, das für die schnelle Bereitstellung in Vorwärtsverteidigungsszenarien und abgelegenen Einsatzgebieten vorgesehen ist. Aegis hält eine Beteiligung von rund 49 Prozent an Malahat Energy Systems, einem mehrheitlich im Besitz der Malahat Nation befindlichen Unternehmen, und arbeitet mit SEETEL New Energy aus Taiwan an der Cordelia BESS-Plattform zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.aegiscriticalenergy.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David Parry

Chief Operating Officer, HyprC Systems und Berater des CEO

Aegis Critical Energy Defence Corp.

mailto:david@aegiscriticalenergy.com

+1 604 889 2188

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die geplante Teilnahme des Unternehmens an den oben beschriebenen Veranstaltungen, die Vorstellung von TALON und die erwarteten Vorteile dieser Teilnahme. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Unternehmens und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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