Es gibt die Maxime, wonach sich "Renewables 24/7" überall umsetzen lässt, wenn dies in einem großen Industrieland wie Deutschland gelingt. Woher dieser Gedanke stammt, kann man kaum irgendwo besser nachvollziehen als bei BASF in Ludwigshafen: Mit rund 33. 000 Beschäftigten und einer Ausdehnung über fünf Kilometer entlang des Rheins gilt der Komplex als das größte zusammenhängende Chemieareal der Welt. Ein solches Industriekonglomerat braucht nicht nur gigantische Mengen Energie, sondern ebenso gigantische Mengen Wasserstoff. Benötigt wird das Element zur Herstellung von Basischemikalien wie Ammoniak ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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