Bern - Der Nationalrat hat heute Nichteintreten auf die Vorlage 24.095 beschlossen und ist damit der Empfehlung des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv gefolgt. Nachdem bereits der Ständerat nicht auf die Vorlage eingetreten war, verzichtet das Parlament darauf, dem Bund eine neue Kompetenz zur Finanzierung der Behebung von Gebäudeschäden bei Erdbeben zu übertragen. Der sgv begrüsst diesen Entscheid. Der sgv anerkennt das Risiko, welches von Erdbeben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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