BMW stellt sich auf mehrere schwierige Jahre ein und hat beim Capital Markets Day neue Ziele für die Profitabilität vorgestellt. Vor allem das China-Geschäft und Zölle belasten den Autobauer, während Kostensenkungen und die Neue Klasse für Verbesserungen sorgen sollen. Bernstein Research sieht nach den jüngsten Aussagen den "Beginn eines Heilungsprozesses".BMW erwartet zunächst niedrige Margen BMW rechnet für 2026 im Autogeschäft mit einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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