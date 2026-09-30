Im zweiten Quartal 2026/27 sprang das operative EBITDA um gut 81 % auf 168 Mio. €. Im Q1 hatte das Plus erst 41 % betragen. Im ersten Halbjahr summiert sich das EBITDA damit auf 303 Mio. € nach 189 Mio. €. Treiber sind vor allem CropEnergies und das Spezialitätengeschäft. Südzucker hat am Montag die Jahresprognose angehoben: Der Umsatz soll nun 8,3 bis 8,7 Mrd. € erreichen. Beim EBITDA steigt die Untergrenze von 480 auf 540 Mio. €, die Obergrenze bleibt bei 680 Mio. €. Das KGV 2027e liegt nach dem Kurssprung noch bei rund 34. Allerdings dürften die Gewinnschätzungen nun steigen. Charttechnisch bleibt das Septemberhoch bei knapp 13,20 € die nächste Hürde.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 40.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
++ Anleihemarkt unter Stress
++ DAX-Titel vor Comeback?
++ ETF mit Inflationsschutz
++ Europas Investitionsboom: Nebenwerte-Trio mit Rückenwind unter der Lupe
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