New York - Unerwartet niedrige Inflationsdaten haben am Mittwoch an den US-Börsen insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte gestützt. Der Preisindex PCE, ein von der Notenbank Fed bevorzugter Preisindikator, verharrte im August auf 3,4 Prozent, während Analysten einen Wert von 3,7 Prozent erwartet hatten. Der PCE-Index stellt die Preisentwicklung für private Haushalte dar und wird an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Fed strebt eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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