Backpack, Chunk, Dancing Queen: Im Internet sind wieder die Bären los. Auf dem Weg zur Winterruhe haben sich die Braunbären Alaskas reichlich Speck angefressen. Aber nur einer konnte gewinnen. Der Braunbär Backpack trägt seinen Rucksack vorn. Und das ist nur positiv gemeint. Aus Fatshaming wird bei der «Fat Bear Week» nämlich jedes Jahr Fatpraising. Es geht um die Braunbären Alaskas und ihre Vorbereitungen auf die Winterruhe. Seit Jahren schon küren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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