Die BASF-Aktie hat in den vergangenen Tagen erneut Nerven gekostet. In meiner Analyse von Ende August hatte ich den Bereich um 50,08 € als entscheidende Unterstützung für den nächsten Rally-Versuch definiert. Dieser wurde zuletzt nochmals auf die Probe gestellt, doch ein nachhaltiger Bruch blieb aus und zugleich hielt die steigende Aufwärtstrendlinie. Mit aktuell 50,62 € haben die Käufer damit gerade noch die Kurve bekommen, müssen den jüngsten Konter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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