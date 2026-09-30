Jefferies lässt die Finger nicht von Nordex. Das Analysehaus bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des Windturbinenherstellers und hält am Kursziel von 60,00 € fest. Analyst Constantin Hesse hat sich den anstehenden Quartalsbericht genauer angeschaut und erwartet für das dritte Quartal grundsätzlich solide Zahlen. Kundenverzögerungen bleiben ein Thema Was Hesse allerdings deutlich benennt: Verzögerungen auf Kundenseite dürften das Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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