Die Auftragsserie bei Nordex setzt sich fort. Der Windkraftanlagenbauer hat neue Bestellungen aus Frankreich, Portugal und Spanien mit einem Gesamtvolumen von 175 MW erhalten. Insgesamt sollen 34 Windenergieanlagen geliefert und errichtet werden. Neben dem eigentlichen Turbinengeschäft beinhalten die Verträge auch mehrjährige Servicevereinbarungen. Damit sichert sich Nordex über die Anlagenlieferung hinaus wiederkehrende Erlöse und baut gleichzeitig seine installierte Basis in drei wichtigen europäischen Windenergiemärkten weiter aus. Besonders interessant: Die Bestellungen verteilen sich auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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