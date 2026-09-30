Im Juni fasste die Nordex-Aktie noch einmal frischen Mut und nahm Fahrt auf. Das Ziel der damaligen Zwischenrallye war das markante Widerstandscluster um 50 Euro. Der Ausbruchsversuch scheiterte jedoch krachend. Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers in die Knie und in eine Korrektur.Zwischenzeitlich wurde es aus charttechnischer Sicht bedrohlich für die Aktie, als im Verlauf der Korrektur der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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