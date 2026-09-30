Das ist Wind unter den Flügeln von NORDEX: Das Unternehmen aus Hamburg wird in den nächsten beiden Jahren 34 neue Windenergieanlagen mit einer Gesamterzeugungsleistung von 175 Megawatt in Frankreich, Portugal und Spanien errichten. Zum Einsatz kommen entsprechend der unterschiedlichen Windbedingungen und Genehmigungsverfahren fünf verschiedene Turbinentypen. Und besonders lukrativ: Die Aufträge umfassen neben der Lieferung und der Errichtung auch den Service über mehrere Jahre. Die Aktie hat heute deutlichen Rückenwind.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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