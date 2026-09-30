In den letzten Wochen herrschte Flaute bei der Nordex-Aktie. Sie pendelte lustlos zwischen 36 und 42 € auf und ab. Können ihr diese Nachrichten neuen Aufwind verschaffen und sollten Anleger den Windkrafttitel im Depot haben? Jeden Tag ein neuer Auftrag Bei Nordex geht es dieser Tage Schlag auf Schlag. Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche meldete der deutsche Windkraftanlagenhersteller einen größeren Auftrag. Am gestrigen Dienstag gab das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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