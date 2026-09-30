Mit dem neuen Fire TV Stick 4K will Amazon sein Angebot an Streaming-Sticks vereinfachen. Kunden bekommen nicht nur schlankere Hardware, sondern auch eine neue Fernbedienung. Bei Amazon gibt es viel zu kaufen. Manchmal ist die Auswahl aber auch etwas zu groß. Der Versandhändler verkaufte allein drei Fire TV Sticks mit dem Zusatz 4K: den 4K Select, den 4K Plus und den 4K Max. Die Unterschiede herauszuarbeiten und für sich das richtige Modell zu finden? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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