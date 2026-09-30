Eine Verkaufsempfehlung der Citigroup beendet vorerst den Höhenflug des Biotech-Konzerns. Die US-Bank hält die Bewertung nach der Rally um Krebsimpfstoff-Hoffnungen für kaum noch zu rechtfertigen. Nun richtet sich der Blick auf detaillierte Studiendaten, die Ende Oktober erwartet werden.Moderna-Aktien geraten zur Wochenmitte kräftig unter Druck. Nachdem die US-Bank Citigroup ihr Votum von "Neutral" auf "Sell" gesenkt hat, verbilligen sich die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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