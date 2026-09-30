EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
fox e-mobility AG: Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026 wird verschoben
Der Vorstand der fox e-mobility AG (ISIN: DE000A40ZV71 / WKN: A40ZV7 teilt mit:
Die für heute geplante Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts und Zwischenlageberichts per 30.6.2026 (vgl. Ad-hoc Meldung vom 7.9.2026) muss verschoben werden, da der Aufsichtsrat aufgrund des unerwarteten Todes des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Rene Peter am 25. September 2026 aktuell nicht beschlussfähig ist und folglich den Halbjahresabschluss nicht feststellen kann.
Der Vorstand hat bereits beim Amtsgericht die gerichtliche Bestellung eines Nachfolgers für die Amtszeit bis zur nächsten Hauptversammlung beantragt und rechnet mit einer zeitnahen Bestellung.
Die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts wird unmittelbar danach erfolgen.
Ende der Insiderinformation
30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|fox e-mobility AG
|Königsallee 61
|40215 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.fox-em.com
|ISIN:
|DE000A40ZV71
|WKN:
|A40ZV7
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg
|LEI Code:
|5299007ROOEN7IP1VV97
|EQS News ID:
|2408188
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2408188 30.09.2026 CET/CEST