Zürich - Lynk & Co ist erstmals an der Auto Zürich vertreten. Vom 5. bis 8. November 2026 präsentiert die Marke ihr aktuelles elektrifiziertes Modellportfolio und nutzt die Messe zugleich für die Schweizer Premiere eines neuen Modells. Als einer der wichtigsten Treffpunkte der Schweizer Automobilbranche vereint die Auto Zürich etablierte Hersteller, neue Marken und zukunftsweisende Mobilitätskonzepte. Für Lynk & Co bietet der Messeauftritt die Gelegenheit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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