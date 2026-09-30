St. Moritz - Das Schweizer Gesundheitsunternehmen Bee People hat eine Seed-Finanzierungsrunde über CHF 1,3 Millionen erfolgreich abgeschlossen. Die Investitionszusagen überstiegen das angestrebte Finanzierungsvolumen um mehr als 30 Prozent. Bee People entwickelt wissenschaftlich fundierte Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Propolis und weiteren Inhaltsstoffen aus dem Bienenstock. Das Unternehmen verbindet die natürlichen Schutzmechanismen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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