Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den letzten Tag des dritten Quartals im Minus beendet. Nach einem positiven Handelsauftakt bröckelten die Gewinne bis am Mittag vollständig ab. Auch etwas besser als erwartete Konjunkturdaten aus den USA vermochten die hiesigen Indizes nicht ins Plus zu heben. Belastet wurde die Stimmung nicht zuletzt von neuen Inflationsdaten aus mehreren europäischen Staaten. So stieg die Teuerung in Deutschland im September ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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