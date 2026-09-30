Bern - Das Berner Startup faula wechselt die Grundversicherung jedes Jahr automatisch. Ab Mitte Oktober auch für Familien und Paare. Am 29. September gibt der Bund die Prämien 2027 bekannt, erwartet wird ein Anstieg um rund 5 Prozent. Wer sparen will, muss bis zum 30. November die Kasse wechseln, und das jedes Jahr aufs Neue. faula nimmt Versicherten diese Aufgabe dauerhaft ab: Nach einer einmaligen Anmeldung prüft faula jedes Jahr die Prämien und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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