Zug - PwC Schweiz und vertX IQ AG haben eine Kooperation vereinbart. Im Zentrum steht die Verbindung von Pensionskassen-Expertise mit einer datengetriebenen Software-Lösung, um den Kundinnen und Kunden beider Unternehmen einen deutlichen Mehrwert bei der Steuerung ihrer Vorsorgeeinrichtung zu bieten. Pensionskassen und Sammelstiftungen tragen eine grosse gesellschaftliche Verantwortung: sie sichern die Altersvorsorge von Millionen Versicherten in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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