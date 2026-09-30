Nafels - Offrendo.ch verzeichnet wenige Wochen nach dem Start ein deutliches Wachstum. Innerhalb von fünf Wochen haben sich 122 Anbieter auf der Schweizer Offertenplattform registriert. Gleichzeitig wurden 81 Kundenanfragen über die Plattform erfasst. Die Entwicklung zeigt, dass sowohl auf Anbieter- als auch auf Auftraggeberseite Nachfrage nach einer einfachen digitalen Vermittlung von Dienstleistungen besteht. Offrendo bringt Privatpersonen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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