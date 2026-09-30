© Foto: OpenAIDeepSeek und Huawei bauen mit TileLang eine Alternative zu Nvidias CUDA auf. Damit greift China gezielt Nvidias Software-Burggraben im KI-Markt an.
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© Foto: OpenAIDeepSeek und Huawei bauen mit TileLang eine Alternative zu Nvidias CUDA auf. Damit greift China gezielt Nvidias Software-Burggraben im KI-Markt an.
Enthaltene Werte: US67066G1040Den vollständigen Artikel lesen
DeepSeek und Huawei entwickeln mit TileLang eine Open-Source-Alternative zu Nvidias CUDA-Plattform, um die Abhängigkeit von US-Technologie zu verringern. Die neue Hochsprache für Huaweis Ascend-KI-Chips soll die Programmierung vereinfachen und Nvidias Software-Ökosystem, das als zentraler Wettbewerbsvorteil des US-Konzerns gilt, gezielt angreifen. Damit beschleunigt China den Aufbau eines unabhängigen KI-Infrastruktur-Systems.
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